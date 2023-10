Arabia Saudita-Italia: Tajani, Roma impegnata a rafforzare relazioni con Riad e con il Golfo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’Italia è “profondamente impegnata” a rafforzare le sue relazioni con l'Arabia Saudita e gli altri Paesi del Golfo. Lo ha dichiarato il ministro degli Esteri italiano, Antonio Tajani, in un’intervista al quotidiano saudita “Arab News”. “L'Arabia Saudita è un attore chiave, e la mia visita a Riyadh ha lo scopo di ribadire i forti legami che uniscono i nostri due paesi”, ha aggiunto Tajani, sottolineando “l'importanza della regione del Golfo sulla scena globale, in termini geostrategici ed economici”. I rapporti tra Arabia Saudita e Italia furono infatti stabiliti per la prima volta nel febbraio 1932 e furono rafforzati dopo la fondazione del Regno, grazie a un trattato commerciale siglato il 22 settembre dello stesso anno. “Il nostro obiettivo è rafforzare ulteriormente la nostra relazione", ha detto Tajani, precisando che "l'approccio dell'Italia si basa sul dialogo e sulla costruzione del consenso a tutti i livelli, senza alcuna agenda nascosta. Possiamo quindi svolgere un ruolo nel promuovere una partnership strategica basata sulla comprensione reciproca e in grado di produrre risultati positivi a vantaggio dei paesi coinvolti, nell'interesse della stabilità internazionale”. (segue) (Res)