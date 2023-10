Arabia Saudita-Italia: Tajani, Roma impegnata a rafforzare relazioni con Riad e con il Golfo (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Italia e l'Arabia Saudita stanno cercando di diversificare i loro rapporti commerciali, specialmente perché sia il Regno che l'Unione Europea stanno tentando di emanciparsi dalla dipendenza dai combustibili fossili, il primo in quanto esportatore, la seconda come importatore. A tal proposito, il capo della diplomazia italiana ha precisato che l’Ue intende importare energia pulita e idrogeno, come previsto dal piano REPowerEu, teso a porre fine alla dipendenza dalle forniture di gas russo entro il 2030, elogiando “i grandi sforzi compiuti (dai paesi del Golfo, ndr), in particolare dall'Arabia Saudita, nella transizione verde attraverso investimenti in energia solare e eolica e nella riorientazione dei combustibili fossili per la produzione di idrogeno”. “Ad esempio, l'idrogeno verde prodotto a NEOM (progetto di “smart city” in Arabia Saudita) può effettivamente alimentare il mercato europeo transitando attraverso la rete italiana”, ha dichiarato Tajani, aggiungendo che “molte aziende italiane sono coinvolte in vari progetti energetici con attori energetici sauditi, a cominciare da Saudi Aramco e ACWA Power”. (segue) (Res)