Arabia Saudita-Italia: Tajani, Roma impegnata a rafforzare relazioni con Riad e con il Golfo (3)

- Lo scorso 4 settembre, in occasione del Forum per gli investimenti italo-saudita tenutosi a Milano, ACWA Power ha firmato accordi con sei aziende italiane, tra cui l'azienda energetica Eni, il produttore di additivi Italmatch Chemicals, il fornitore di soluzioni industriali Industrie De Nora e l'azienda di gestione dei rifiuti A2A. Durante lo stesso forum, inoltre, sono statisiglati 21 accordi di cooperazione in vari settori, dall’energia pulita alla sanità, fino alla gestione dei rifiuti. Oltre 1.000 aziende italiane hanno partecipato al forum. L’Italia, aveva spiegato allora Tajani al ministro degli Investimenti saudita, Khaled al Falih, “è solo tra i primi 20 investitori nel Regno, e il valore del nostro commercio bilaterale non petrolifero ammonta a soli 1,4 miliardi di dollari, il che significa che siamo lontani dal raggiungere il pieno potenziale del nostro partenariato”. “Potremmo collaborare con il Regno per sfruttare al massimo la connessione tra il turismo e il patrimonio storico. Stiamo già cooperando per lo sviluppo dei siti Unesco di Al Ula e Diriyah, così come di Dumat Al Jandal, dove l'Italia ha una importante missione archeologica da due decenni”, ha detto Tajani. L'Italia sta cercando investimenti dal Golfo e dall'Arabia Saudita nel "Fondo strategico Made in Italy", concepito per potenziare le catene di approvvigionamento critiche. Riferendosi al fondo, Tajani ha dichiarato che sarebbe "un investimento sicuro e redditizio per i fondi sovrani del Golfo, come il Fondo Pubblico per gli Investimenti Sauditi (Pif), considerando anche che è in linea con le loro strategie a lungo termine”. “Il fondo sarà presto operativo, dopo l'approvazione del parlamento, che è in corso, e diventerà uno strumento chiave della politica industriale italiana. Attraverso investimenti in private equity diretti o indiretti, il fondo potenzierà aziende italiane chiave con un notevole potenziale di crescita e di importanza strategica per l'economia complessiva”, ha continuato il ministro degli Esteri. Mentre l'Italia sta cercando investimenti strategici dall'Arabia Saudita, sta anche guardando oltre il Golfo alla ricerca di partner nella cooperazione economica, sebbene ci siano sfide e opportunità nell'essere parte di blocchi economici internazionali. Roma, infatti, ha recentemente messo in discussione il suo ruolo continuativo nell'Iniziativa Belt and Road della Cina, mentre lo scorso settembre ha accettato di unirsi al previsto Corridoio economico India-Medio Oriente-Europa (Imec). (segue) (Res)