Arabia Saudita-Italia: Tajani, Roma impegnata a rafforzare relazioni con Riad e con il Golfo (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Quanto al futuro, Tajani ha dichiarato: "Il nostro governo è disposto a creare legami più forti con partner chiave nel Medio Oriente, come l'Arabia Saudita e l'India. La nostra decisione di far parte del Imec va esattamente in questa direzione”. Tajani ha anche ricordato che l'Italia sta cercando alleati nella lotta contro la migrazione irregolare: "A luglio, abbiamo convocato a Roma la Conferenza internazionale sullo sviluppo e la migrazione con partner chiave dall'Africa, dal Mediterraneo e dal Golfo". “In quell'occasione, abbiamo lanciato il Processo di Roma per stabilire un dialogo inclusivo e completo per mettere in atto una cooperazione ampia per affrontare le cause profonde delle migrazioni di massa, combattere il traffico di esseri umani e l'immigrazione illegale, governare i flussi di migrazione legale e sostenere i rifugiati e le persone sfollate”, ha aggiunto. Tajani ha quindi elogiato la partecipazione di Abdulaziz bin Saud bin Naif, ministro dell'Interno dell'Arabia Saudita, all’incontro. "Siamo grati per il prezioso contributo del vostro paese al suo successo. L'Italia e l'Arabia Saudita condividono la stessa visione nella lotta contro il traffico di esseri umani e le reti criminali attive in questo settore", ha sottolineato Tajani, aggiungendo che l’obiettivo principale di questo governo, sin dal suo insediamento, era “rafforzare il nostro partenariato con Washington, rendere la nostra voce più rilevante nell'arena dell'UE e infondere nuove energie nei nostri rapporti con i principali attori nel Mediterraneo, nel Golfo e in Africa”. (segue) (Res)