Arabia Saudita-Italia: Tajani, Roma impegnata a rafforzare relazioni con Riad e con il Golfo (5)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo italiano, del resto, ha compiuto notevoli sforzi per migliorare ed ampliare i suoi legami con i paesi arabi. Il primo ministro Giorgia Meloni ha incontrato il re di Giordania, Abdullah II, e il presidente degli Emirati Arabi Uniti, Mohammed bin Zayed al Nahyan. Meloni ha anche visitato la capitale della Libia, Tripoli, nel gennaio di quest'anno, e ha recentemente avuto un colloquio telefonico con il principe ereditario saudita, Mohammed bin Salman. “Continueremo a creare nuove partnership, basate sul lavoro che abbiamo svolto, con l'obiettivo di forgiare alleanze necessarie per affrontare le sfide dei nostri tempi", ha affermato Tajani. “Continueremo a creare nuove partnership, basate sul lavoro che abbiamo svolto, con l'obiettivo di forgiare alleanze necessarie per affrontare le sfide dei nostri tempi". (Res)