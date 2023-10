Russia: governatore regionale di Kursk, bombe a grappolo ucraine contro Rylsk

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La città di Rylsk, nella regione russa di Kursk, è stata bombardata dall'Ucraina con munizioni a grappolo: una donna è rimasta ferita e in città sono stati trovati degli ordigni inesplosi. Lo ha scritto il governatore regionale Roman Starovoyt sul suo canale Telegram. "La città di confine di Rylsk è stata bombardata con munizioni a grappolo lanciate dall'Ucraina. Una donna è stata ferita da alcune schegge, è stata portata all'ospedale del distretto centrale di Rylsk e sta ricevendo le cure mediche necessarie", ha scritto Starovoit. Il governatore ha chiarito che abitazioni, alcune infrastrutture e delle automobili sono state danneggiate in diverse parti della città. Inoltre, il alcune aree abitate sono stati rinvenuti degli ordigni inesplosi: in questi luoghi stanno operando le squadre di genieri e artificieri. (Rum)