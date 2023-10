Siria: comandante forze curde, attentatori di Ankara non sono passati per nostre regioni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli autori dell’attentato compiuto lo scorso primo settembre contro il ministero dell’Interno turco ad Ankara, rivendicato dal Partito dei lavoratori del Kurdistan (Pkk) non sarebbero passati per le regioni controllate dalle Forze democratiche siriane (Fds). Lo ha affermato ieri il comandante delle Fds, Mazloum Abdi, in un messaggio pubblicato sulla piattaforma X (in precedenza Twitter), in risposta a quanto dichiarato in precedenza il ministro degli Esteri turco, Hakan Fidan. “Gli autori dell’attacco di Ankara non hanno attraversato le nostre regioni, come invece sostengono le autorità turche”, si legge nel messaggio di Abdi, “noi non siamo coinvolti nel conflitto interno turco e non incoraggiamo l’inasprimento delle tensioni”. “La Turchia cerca pretesti per legittimare gli attacchi che sta sferrando contro le nostre regioni e per lanciare una nuova aggressione militare”, ha aggiunto Abdi, sottolineando che tale eventualità “suscita in noi profonda inquietudine”. Il comandante delle Fds, infatti, ha dichiarato che “colpire le infrastrutture e le risorse economiche della regione e di città popolose è un crimine di guerra e noi ne siamo già stati testimoni”. Pertanto, Abdi ha esortato “le parti garanti” (un probabile riferimento alle grandi potenze coinvolte nel conflitto siriano, come Russia e Stati Uniti) e la comunità internazionale ad “assumere le posizioni adeguate di fronte a tali minacce ripetute e ad assicurare la pace e la stabilità nella regione”. (Res)