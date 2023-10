Energia: “Financial Times”, dubbi azionisti di Shell sul privilegiare Gnl rispetto a fonti pulite

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il gas naturale liquefatto (Gnl) è diventato la principale fonte di guadagno del gruppo energetico Shell. Come riferisce il quotidiano britannico “Financial Times”, dall’insediamento alla guida della società del nuovo amministratore delegato Wael Sawan avvenuta quest’estate, l’importanza del Gnl per Shell è diventata evidente. I dirigenti della compagnia, infatti, hanno comunicato agli investitori che aumentare la produzione dagli asset legati al Gnl era una “massima priorità” e hanno delineato piani per investire 4 miliardi di dollari all’anno in progetti di questo comparto fino al 2025. La divisione gas della compagnia, dominata dalle attività Gnl, è stata quella che ha contribuito maggiormente agli utili del gruppo in quattro degli ultimi cinque anni e ha rappresentato poco più della metà dei 14,7 miliardi di dollari di utili della società nella prima metà del 2023. L’importanza del Gnl per Shell, tuttavia, è fonte di dibattito fra gli azionisti che si chiedono se la società sarà in grado di rispettare gli obiettivi di raggiungere zero emissioni di CO2 entro il 2050. (segue) (Rel)