Energia: “Financial Times”, dubbi azionisti di Shell sul privilegiare Gnl rispetto a fonti pulite (2)

- “Si stanno allontanando sempre più dalla mia certezza di avere una visione davvero convincente di come dovrebbe essere questo business tra 25 anni”, ha affermato uno dei venti principali azionisti interpellato dal “Financial Times”. L’aumento dei volumi di Gnl rappresenta una strategia “pragmatica” per il contesto attuale, ha affermato l’azionista che ha preferito restare anonimo, sottolineando che la domanda di gas naturale in un mondo in via di decarbonizzazione probabilmente supererà la domanda di altri combustibili fossili, in particolare mentre l’Europa si sta affrancando dal gas russo e l’Asia cerca alternative al carbone. Ma nel lungo termine, assegnare così tanta priorità al Gnl rispetto all’energia pulita potrebbe essere un rischio, ha aggiunto l’azionista. “Vorremmo che Shell facesse molto di più per sviluppare, articolare e poi impegnarsi in una strategia di transizione energetica davvero convincente”. Altri azionisti, in particolare quelli con sede negli Stati Uniti, tuttavia avrebbero un giudizio più positivo riguardo all’impegno di Shell nei confronti delle sue attività più redditizie. (Rel)