Thailandia: oltre 100mila turisti cinesi nel primo mese di esenzione dai visti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Più di 100.000 turisti cinesi sono entrati in Thailandia dal 25 settembre al primo ottobre, la prima settimana dopo l'attuazione della politica di esenzione dai visti d’ingresso per i turisti cinesi in visita al Paese. Lo ha reso noto il ministero del Turismo e dello Sport della Thailandia, sottolineando che il dato rappresenta un incremento del 72,49 per cento rispetto al mese precedente. Il ministero ha riferito che nell’ultima settimana la Thailandia ha accolto un totale di 552.419 turisti stranieri, registrando un aumento di 71.015 rispetto al mese precedente, con un incremento del 14,75 per cento. I cinque Paesi con il maggior numero di turisti in arrivo sono: Cina, Malesia, Corea del Sud, India e Laos.(Fim)