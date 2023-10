Ucraina: Rheinmetall avvia forniture nuovo lotto sistema antidroni SurveilSpire

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il gruppo industriale tedesco Rheinmetall, specializzato nella produzione di armamenti, su disposizione del governo di Berlino ha iniziato a fornire un nuovo lotto di sistemi di ricognizione SurveilSpire alle forze armate ucraine. Lo riferisce l'agenzia di stampa ucraina “Unn”. "Rheinmetall ha iniziato a trasferire in Ucraina un nuovo lotto di sistemi di ricognizione automatizzati SurveilSpire. L'ordine per l'Ucraina è stato pagato dal governo tedesco. Gli ordini ammontano a milioni di euro, per una somma a due cifre", ha riferito l’agenzia di stampa ucraina citando Rheinmetall. Il sistema SurveilSpire è progettato per la ricognizione e il contrasto di droni nemici. I sistemi di ricognizione sono costituiti da torri di sorveglianza mobili con apparecchiature fotografiche diurne e notturne, mini droni con pilota automatico e un sistema di controllo. (Kiu)