Iraq: fonti stampa, presidente francese Macron atteso a breve per Conferenza di Baghdad

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente della Repubblica francese, Emmanuel Macron, è atteso a breve in visita ufficiale in Iraq, in preparazione della terza edizione della Conferenza di Baghdad, prevista per novembre e incentrata sull’integrazione economica e la stabilità regionale. Lo ha dichiarato una “fonte governativa ben informata” all’agenzia di stampa irachena “Shafaq”. “Finora non c’è una data precisa per la terza Conferenza di Baghdad”, ha precisato la stessa fonte, aggiungendo che l’evento “rischia di non aver luogo a causa della posizione dei Paesi del Golfo nei confronti dell’Iraq, dopo la sentenza della Corte suprema federale, che ha annullato la ratifica dell’accordo firmato da Iraq e Kuwait nel 2012, per regolamentare la navigazione marittima. Tale sentenza, infatti, ha provocato attrito fra l’Iraq e il Kuwait, Paese membro del Consiglio di cooperazione del Golfo. Ieri, intanto il primo ministro iracheno, Mohammed Shia al Sudani, ha ricevuto a Baghdad, il consigliere diplomatico della presidenza della Repubblica francese per l’Africa e il Medio Oriente, Patrick Durel, con il quale ha discusso della prossima visita di Macron in Iraq. I due, inoltre, hanno parlato delle modalità per sviluppare le relazioni bilaterali tra Baghdad e Parigi, in linea con l’accordo di partenariato strategico firmato nel gennaio di quest’anno. Intanto, come riferisce il quotidiano emiratino “The National”, citando “fonti ufficiali”, gli inviti alla conferenza sono stati già recapitati a diversi Paesi arabi e mediorientali, nonché ad alcuni Stati europei. (Irb)