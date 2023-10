Ucraina: Aeronautica, nella notte lanciati 29 droni kamikaze russi, 24 sono stati abbattuti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nella notte le forze russe hanno lanciato 29 droni kamikaze di tipo Shahed contro l'Ucraina: di questi, 24 sono stati abbattuti dai sistemi di difesa aerea in tre regioni del sud. Secondo quanto riferito dall’Aeronautica militare su Telegram, nella notte “gli occupanti hanno attaccato l'Ucraina con droni di tipo Shahed da sud, Capo Chauda (in Crimea). Sono stati lanciati un totale di 29 droni". In particolare, 24 di tipo Shahed-131 e 136 sono stati distrutti nelle regioni di Odessa, Mykolaiv e Kirovohrad dalle forze e dai mezzi dell'Aeronautica militare, in collaborazione con le Forze di difesa aerea. Come riportato dal governatore regionale di Mykolayiv, Vitaly Kim, nella notte dieci droni d'attacco di tipo Shahed-131 e 136sono stati distrutti dalle forze e dai mezzi di difesa aerea nei cieli della regione di Mykolaiv. (Kiu)