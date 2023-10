Iraq-Russia: premier Sudani in visita ufficiale a Mosca il 10 e 11 ottobre

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il primo ministro iracheno, Mohammed Shia al Sudani, sarà ricevuto a Mosca dal presidente russo, Vladimir Putin, il 10 e 11 ottobre. Lo hanno riferito “fonti governative” all’agenzia di stampa irachena “Shafaq”. Sudani, dunque, dovrebbe quindi partire da Baghdad il 9 ottobre, mentre l’incontro con Putin è previsto per il giorno successivo. Altri incontri sono in programma per l’11 ottobre. L’obiettivo della visita di Sudani a Mosca è rafforzare la coopeazione tra Iraq e Russia, soprattutto sui versanti politico ed economico. Lo scorso 21 settembre, il ministro degli Esteri iracheno, Fuad Hussein, aveva anunciato che il premier avrebbe effettuato una visita ufficiale in Russia entro la fine del 2023. Del resto, ultimamente Baghdad e Mosca stanno intensificando le loro relazioni in diversi settori, incluso quello della lotta alla corruzione, nel quale il presidente della Commissione federale per l’integrità dell’Iraq, Haider Hanoun, lo scorso 2 ottobre ha annunciato un accordo con Mosca. Il 2 ottobre, inoltre, Sudani aveva ricevuto a Baghdad il consigliere del presidente russo, Igor Levitin, con il quale aveva discusso delle relazioni bilaterali tra i due Paesi e della prossima visita a Mosca del premier iracheno. (Irb)