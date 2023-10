© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Di seguito un quadro dei principali appuntamenti previsti domani a Roma e nel LazioROMA CAPITALE- Il sindaco di Roma Roberto Gualtieri partecipa al Festival delle città 2023, momento di confronto tra sindaci, amministratori locali, istituzioni, media ed esponenti del mondo culturale e socio-economico sul futuro del Paese. Pio Sodalizio dei Piceni. Piazza di San Salvatore in Lauro 15, Roma. (Ore 13).- Assemblea capitolina: all'ordine dei lavori tre proposte di delibera sui servizi per i disabili, sull'affidamento ad Atac del servizio del trasporto pubblico locale, sul conferimento della cittadinanza onoraria di Roma a Rafael Mariano Grossi. In programma anche numerose mozioni tra cui due di Fratelli d'Italia, una sull'ex Tmb di via Salaria, un'altra sugli indennizzi per i commercianti nell'area di cantiere di piazza Pia. La seduta è trasmessa in streaming sul sito di Roma Capitale e si svolge in presenza in Aula Giulio Cesare (ore 10-15). (segue) (Rer)