Usa: Rudy Giuliani fa causa a Biden per diffamazione

- L'ex sindaco di New York, Rudy Giuliani, ha fatto causa al presidente Joe Biden per diffamazione. Durante una conferenza stampa, Giuliani ha affermato di aver perso clienti (relativamente alla sua professione di avvocato) dopo che Biden lo ha definito una “pedina” della Federazione Russa, in occasione di un dibattito elettorale insieme al suo predecessore, Donald Trump, nell’ottobre del 2020. L’ex sindaco di New York ha aggiunto di non avere ancora deciso in merito all’ammontare del risarcimento che intende chiedere a Biden e allo staff della sua campagna elettorale. “Si tratta comunque di milioni di dollari”, ha detto. Giuliani, che in passato è stato anche l’avvocato personale di Trump, ha più volte sostenuto le teorie relative alle presunte frodi elettorali che avrebbero avuto luogo durante le presidenziali del 2020. (Was)