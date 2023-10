Usa: presidenziali 2024, campagna Trump ha raccolto 45 milioni di dollari nel terzo trimestre

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La campagna dell’ex presidente degli Stati Uniti Donald Trump in vista delle elezioni presidenziali Usa del 2024 ha riferito di aver raccolto donazioni per un importo complessivo superiore a 45 milioni di dollari nel terzo trimestre 2023. Il dato è di gran lunga superiore a quello delle campagne degli altri candidati repubblicani alla Casa Bianca. Nello specifico, la campagna dell’ex presidente ha raccolto più di 37,5 milioni di dollari in contanti, che saranno quasi totalmente destinati a sostenere la candidatura di Trump nella fase delle primarie del partito repubblicano. Come sottolineato dalla stampa Usa, il dato evidenzia il sostegno di cui Trump gode ancora nel Paese a dispetto dei molteplici procedimenti giudiziari intrapresi a suo carico proprio tra luglio e settembre scorsi. Nella maggior parte dei casi, ogni nuova incriminazione dell’ex presidente è coincisa con un aumento delle donazioni alla sua campagna elettorale.(Was)