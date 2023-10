Giappone: riprese procedure di scarico in mare delle acque decontaminate di Fukushima

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Giappone ha ripreso oggi le procedure di scarico nell’Oceano Pacifico dell’acqua decontaminata stoccata per decenni presso la centrale nucleare di Fukushima. Lo ha annunciato l’operatore della centrale, Tokyo Electric Power Co. (Tepco). I piani prevedono lo scarico in mare di circa 7.800 tonnellate di acqua decontaminata nell’arco di 17 giorni: un quantitativo analogo a quello scaricato in mare durante la prima fase dell’operazione, alla fine del mese di agosto. Prima dello scarico in mare l’acqua verrà diluita e sottoposta a verifiche dei livelli di concentrazione del trizio radioattivo, che permane in concentrazioni residue nonostante il processo di decontaminazione.(Git)