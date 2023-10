Cina: traffico merci portuale in aumento del 9,7 per cento annuo tra gennaio e agosto

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il volume del traffico di merci nei porti della Cina continentale è aumentato del 9,7 per cento su base annua a 3,34 miliardi di tonnellate nei primi otto mesi del 2023, secondo i dati forniti dal ministero dei Trasporti di quel Paese. Dall'inizio di quest'anno, le operazioni di logistica internazionale del Paese hanno registrato un miglioramento complessivo, e il traffico di merci nel commercio estero dei porti del Paese è aumentato significativamente. Il volume di merci internazionali trasportate per via aerea ha registrato a sua volta un incremento costante: alla fine di agosto, l'industria del trasporto aereo di merci disponeva di 252 aerei cargo che operavano in 22 Paesi, con un volume totale di merci e posta pari a 10,324 milioni di tonnellate, in aumento del 4,9 per cento annuo. Ha registrato un costante aumento anche la capacità di movimentazione delle merci dei principali porti terrestri: la Cina ha firmato accordi internazionali di trasporto stradale intergovernativi con 21 nell’ambito della nuova Via della Seta (Bri). Nel mese di agosto, il volume di merci movimentate nei principali porti terrestri come Alashankou, Horgos, Erenhot, Manzhouli e Suifenhe è aumentato dell’89,1 per cento su base annua.(Cip)