Giappone: ministro Difesa Kihara a Washington, anticipato acquisto missili da crociera Tomahawk (2)

- I missili Tomahawk costituiranno il nucleo della nuova capacità di contrattacco del Giappone, mirata a rimuovere una minaccia nemica imminente, e saranno dispiegati già a partire dall'anno fiscale 2025. “Questo è un momento di slancio storico nell'alleanza tra gli Stati Uniti e il Giappone", ha detto Austin a Kihara all'inizio del loro incontro. L'allineamento strategico tra i nostri due Paesi non ha precedenti”. "L'impegno degli Stati Uniti per la difesa del Giappone sulla base dell’Articolo V rimane incrollabile e si estende a tutti i territori sotto l'amministrazione del Giappone, comprese le isole Senkaku", ha affermato il segretario, facendo riferimento al piccolo arcipelago del Mar Cinese Orientale controllato dal Giappone, ma rivendicato dalla Cina con il nome Diaoyu. La visita di Kihara a Washington avviene mentre i due Paesi alleati si confrontano in merito a una ulteriore integrazione delle capacità di difesa per contrastare la crescente capacità militare della Cina. (Git)