Usa: il presidente della Camera ad interim “sfratta” la ex presidente Pelosi da Capitol Hill

- Il presidente ad interim della Camera dei rappresentanti Usa, Patrick McHenry, ha inviato una circolare alla presidente emerita Nancy Pelosi, chiedendole di sgomberare entro domani l’”ufficio riservato” messo a sua disposizione a Capitol Hill. Lo riferisce la stampa Usa, che caratterizza la richiesta, legittima ma irrituale, come una sorta di “vendetta” per la decisione della minoranza democratica di votare compattamente la sfiducia all’ex presidente della Camera Kevin McCarthy. Pelosi gode in virtù della sua precedente carica del privilegio di un ufficio riservato a Capitol Hill, per consuetudinaria concessione del Comitato amministrativo della Camera, che gestisce gli uffici a Capitol Hill. La ex presidente della Camera ha ricevuto la richiesta di sgombero mentre si trovava in California per una cerimonia funebre in ricordo della senatrice Dianne Feinstein, mancata la scorsa settimana. “Con tutte le decisioni importanti cui la leadership repubblicana dovrebbe far fronte, (…) la prima iniziativa assunta dal nuovo presidente pro tempore è stata di ordinarmi lo sgombero immediato del mio ufficio a Capitol Hill”, ha lamentato Pelosi in una nota, definendo la richiesta “una brusca deviazione dalla tradizione”. (segue) (Was)