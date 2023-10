Parlamento: domani audizione Fedriga in commissione questioni regionali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Domani giovedì 5 ottobre, alle ore 17, presso l'aula del II piano di palazzo San Macuto, la commissione parlamentare per le questioni regionali, svolge l'audizione del presidente della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, Massimiliano Fedriga, sulle disposizioni per l'attuazione dell'Autonomia differenziata delle Regioni a statuto ordinario ai sensi dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione. L'appuntamento viene trasmesso in diretta webtv. Lo rende noto Montecitorio.(Com)