Imprese: Coldiretti Lazio, auguri a nuova delegata regionale Giovani Camilla Petrucci (2)

- Camilla Petrucci - prosegue Coldiretti Lazio nella nota - oltre a entrare nell'esecutivo nazionale ha ricevuto anche la delega all'olivicoltura, a soli 25 anni, gestisce insieme alla sua famiglia l'azienda Olio Petrucci in Sabina dall'età di 18 anni ed è stata anche la più giovane agricoltrice del Lazio. Una laurea in agraria e un master in olivicoltura, oltre all'iscrizione all'albo dei professionisti agronomi. Un'azienda agricola, la sua, che si occupa della produzione di olio su 70 ettari di terreno con 12 mila olivi, alcuni dei quali plurimillenari e ha abbracciato più di tre generazioni. "Un augurio da parte mia e di tutti i Giovani Impresa di Coldiretti Lazio - aggiunge Petrucci - e della federazione regionale al nuovo leader dei giovani imprenditori agricoli italiani, Enrico Parisi. Lavoreremo in sinergia al raggiungimento degli obiettivi comuni". (segue) (Com)