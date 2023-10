Imprese: Coldiretti Lazio, auguri a nuova delegata regionale Giovani Camilla Petrucci (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Presenti a Palazzo Rospigliosi in occasione dell'assemblea anche i delegati provinciali di Coldiretti Giovani Impresa Lazio, Alessandro Dedè della federazione di Viterbo, Francesco Parcesepe di Latina, Francesco Bracci di Frosinone e Francesco Paltoni di Roma, insieme ai vertici regionali e nazionali e al presidente di Coldiretti Lazio, David Granieri. Dopo essersi laureato in economia aziendale e management alla prestigiosa università milanese e aver fatto un'esperienza in Brasile con la Camera di Commercio di Rio de Janeiro nel 2016, Enrico Parisi, ha scelto di ritornare nella sua Calabria dove produce olio biologico "Dop Bruzio Colline Ioniche Presilane" e Igp Olio di Calabria da cultivar come Dolce di Rossano, la Carolea, Tondina e Nocellara. All'interno dell'azienda Parisi ha anche creato il primo orto sociale di Corigliano Rossano dove piante di pomodori e peperoni vengono utilizzate come strumento di "pedagogia agricola" per persone disabili, in collaborazione con una cooperativa. (segue) (Com)