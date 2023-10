Libia: Borrell, Ue è pronta a sostenere dialogo nazionale sul futuro del Paese

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Dopo il disastro di Derna, le circostanze eccezionali potrebbero creare le condizioni per un dialogo nazionale sul futuro della Libia e “l’Unione europea è pronta a sostenerlo in ogni modo possibile”. Lo ha dichiarato l'Alto rappresentante Ue per gli Affari esteri e la politica di sicurezza, Josep Borrell, sul suo blog, ricordando che è essenziale che l’Ue aiuti paesi come la Libia a uscire dallo stallo politico e istituzionale in cui sono spesso intrappolati. Commentando le recenti inondazioni che in seguito al passaggio del Ciclone Daniel tra il 10 e l’11 settembre hanno spazzato via la città di Derna, Borrell ha spiegato che “questa crisi ha attirato nuovamente l’attenzione sull’insostenibilità dello status quo e sull’urgenza di risolvere l’attuale stallo politico”. (segue) (Res)