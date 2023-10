Libia: Borrell, Ue è pronta a sostenere dialogo nazionale sul futuro del Paese (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Le richieste del popolo libico sono chiare e legittime: maggiore trasparenza, maggiore responsabilità della classe politica nei confronti dell’intera popolazione”, ha proseguito Borrell. “Le difficoltà che la Libia sta affrontando da più di un decennio per ritornare alla stabilità dimostrano che se noi, nell’Ue, vogliamo evitare il ripetersi di gravi crisi ai nostri confini come quella a cui abbiamo assistito a Lampedusa alla fine di settembre, è essenziale investire di più a livello politico e finanziario per aiutare paesi come la Libia a uscire dallo stallo politico e istituzionale in cui sono spesso intrappolati. Quando scoppia una crisi, spesso è troppo tardi per intraprendere azioni efficaci. Dobbiamo agire a monte, prima di essere costretti ad agire quando molte vite sono andate perdute”, ha concluso. (Res)