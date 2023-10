Calcio: l’Arabia Saudita annuncia la sua candidatura a ospitare i mondiali del 2034

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’Arabia Saudita ha annunciato la sua candidatura ad organizzare i mondiali di calcio del 2034. Lo ha riferito un comunicato della Federcalcio saudita, secondo il quale Riad "intende offrire un torneo di livello mondiale e trarrà ispirazione dalla continua trasformazione sociale ed economica dell'Arabia Saudita e dalla passione per il calcio profondamente radicata nel paese”. Il Regno ospita già una serie di importanti eventi sportivi. In particolare, a dicembre organizzerà la Coppa del mondo per club Fifa, mentre il Fondo sovrano saudita (Pif) ha annunciato in agosto la creazione di una società di investimento destinata ad “accelerare la crescita del settore sportivo” e degli “eventi a livello mondiale”.(Res)