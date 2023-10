Usa: 20 senatori repubblicani pronti a bloccare misure non legate a rifinanziamento governo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un gruppo di 20 senatori del Partito repubblicano degli Stati Uniti guidati dal senatore della Florida Rick Scott hanno annunciato l’intenzione di bloccare la calendarizzazione del voto di qualsiasi misura non sia direttamente legata al rifinanziamento del governo federale. Scott e i suoi colleghi repubblicani hanno fatto circolare una lettera rivolta al leader della maggioranza democratica al Senato Chuck Shumer, in cui avvertono che non tollereranno ulteriori ritardi nell’iter di approvazione delle leggi di spesa, nessuna delle quali ha ancora superato il vaglio del Senato. “Nulla può frapporsi a questo compito. Per questa ragione, noi senatori firmatari ci impegniamo a revocare il nostro sostegno a qualunque voto procedurale che non sia collegato a leggi di bilancio”. Secondo i Repubblicani, la maggioranza democratica sta deliberatamente ritardando la calendarizzazione dei voti sui singoli provvedimenti di bilancio per poter forzare in un secondo tempo il voto su una singola legge di spesa “omnibus”, che per sua natura includerebbe una serie di voci di spesa addizionali e provvedimenti che esulano dal solo rifinanziamento delle attività di governo.(Was)