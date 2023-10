G7: Tajani, Italia svolgerà ruolo importante in dialogo con altri grandi Paesi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’Italia intende giocare un ruolo di primo piano nel guidare il G7, a partire dal prossimo primo gennaio, e “svolgerà un ruolo importante nel dialogo con gli altri grandi Paesi del mondo”. Lo ha detto in conferenza stampa da Riad il ministro degli Esteri, Antonio Tajani. “Affronteremo politiche relative alla stabilità: l’Indo-Pacifico, l’area del Golfo e l’Africa e per farlo bisogna affrontare le altre realtà”, ha detto Tajani. “Noi intendiamo, anche per la nostra natura di italiani, svolgere un ruolo da protagonisti, perché possiamo farlo e dobbiamo farlo anche in questa parte del mondo”, ha proseguito il ministro, ricordando che le questioni della stabilità in Libia, Tunisia e nell’area subsahariana “sono una priorità”.(Res)