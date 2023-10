Arabia Saudita-Italia: Tajani, ambasciate siano "trampolino di lancio" internazionalizzazione imprese

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Tutte le nostre ambasciate devono diventare un "trampolino di lancio" per l'internazionalizzazione delle imprese, che è l'esatto opposto della delocalizzazione che vogliamo nello Stato Italia, ma vogliamo operare anche altrove. Lo ha dichiarato il ministro degli Esteri, Antonio Tajani, agli imprenditori italiani e sauditi nella residenza dell'ambasciatore d'Italia a Riad. "L’Arabia Saudita deve essere anche un trampolino di lancio per incrementare il nostro commercio internazionale, per aumentare il nostro potere d’acquisto in modo che nessuno di voi debba sentirsi solo. Il governo italiano guarda con grande attenzione a tutte le presenze imprenditoriali nel mondo. Sentitevi accompagnati, sentitevi parte di una grande strategia italiana per far crescere la nostra economia. Ricordiamo che siamo il secondo produttore in Europa. Abbiamo 4 milioni di piccole e medie imprese. Abbiamo anche tante grandi aziende, tante aziende statali, che sono anche fiori del know-how nel settore della carpenteria, nel settore dell'industria della difesa, ma anche nel settore dell'edilizia. C'è quindi un'Italia variegata, con un know-how straordinario che offre in tanti settori, compreso il calcio, una qualità straordinaria, un know-how che ci ha invidiato tutto il mondo. Anche qui vogliamo essere all’altezza della fama che abbiamo", ha detto Tajani. (segue) (Res)