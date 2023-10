Nadef: Conte, è senza visione e coraggio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Nota di aggiornamento al documento di economia e finanza (Nadef) del governo "è senza visione e senza coraggio". Lo ha affermato il presidente del Movimento cinque stelle, Giuseppe Conte, durante una diretta Facebook. "E' un governo che non ha alcuna idea su come fare crescere il Paese e su quali investimenti puntare per offrire un futuro di ripresa e di rilancio al sistema economico e sociale italiano - ha aggiunto l'ex premier -. Hanno criticato tantissimo il superbonus. Meloni ha parlato di buco di bilancio, ma è una fake news, perché come ho detto altre volte parlare di buco di bilancio è irresponsabile, perché significa che i conti pubblici dello Stato sarebbero stati falsati: il falso in bilancio è la cosa più grave per un'azienda privata, figuriamoci per lo Stato. Non c'è alcun buco di bilancio, anche perché non possiamo pensare che possano aver nascosto i conti né prima Draghi, né per un anno Meloni. Questo governo cerca un capro espiatorio". (Rin)