Usa: senatori democratici scrivono a Biden, preoccupazione per “mega-accordo” con Riad

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un gruppo di 20 senatori democratici ha scritto una lettera al presidente Joe Biden, esprimendo preoccupazione in merito ad alcuni termini dell’accordo che la Casa Bianca sta negoziando con l’Arabia Saudita e chiedendo ad Israele di prendere misure “concrete e significative” a sostegno dei palestinesi. L’amministrazione Biden sta lavorando per chiudere un “mega-accordo” con l’Arabia Saudita prima di entrare nel vivo della campagna elettorale per le presidenziali del prossimo anno. L’intesa potrebbe includere un accordo di cooperazione bilaterale nel settore della sicurezza, il sostegno statunitense ad un programma nucleare di Riad a scopi civili, e l’approvazione di nuove vendite di armamenti all’Arabia Saudita. Il governo federale ha anche avviato una interlocuzione con Israele, chiedendo di fare “concessioni significative” al popolo palestinese, al fine di normalizzare le relazioni del Paese con Riad. Un accordo del genere dovrebbe essere comunque approvato dal Senato. Il gruppo che ha scritto a Biden, capeggiato dai democratici Chris Van Hollen, Chris Murphy, Peter Welch e Dick Durbin, ha dichiarato di sostenere l’accordo, affermando però di avere “preoccupazioni” in merito ad alcuni dettagli. Il primo riguarda le garanzie che gli Stati Uniti dovrebbero dare all’Arabia Saudita nel campo della sicurezza, che secondo i senatori “sono state finora concesse a democrazie che condividono gli interessi e i valori statunitensi”. Un profilo che secondo i senatori non rappresenterebbe il Paese arabo, un “regime autoritario che ha regolarmente ostacolato gli interessi statunitensi in Medio Oriente, oltre ad avere una situazione preoccupante per quanto riguarda il rispetto dei diritti umani”. (Was)