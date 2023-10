Ucraina: Crosetto, congratulazioni a Umerov per nomina a ministro Difesa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro della Difesa, Guido Crosetto, si è congratulato con l’omologo ucraino, Rustem Umerov, per la sua recente nomina a capo del dicastero. “Continueremo a sostenere l'Ucraina privilegiando la via del dialogo per riaffermare il diritto e raggiungere una pace giusta", ha detto Crosetto durante un videocollegamento, come riferito su X (ex Twitter).(Res)