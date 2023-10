Libia: premier Dabaiba annuncia ripristino telecomunicazioni e internet a Derna e nell’est

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il primo ministro del Governo di unità nazionale della Libia (Gun), Abdulhamid Dabaiba, ha annunciato il ripristino dei servizi di telecomunicazioni e internet a Derna e nell’est del Paese. Lo ha riferito lo stesso premier su Facebook. "Gli sforzi della squadra sul campo sono riusciti a ripristinare le telecomunicazioni e i servizi internet nella città di Derna e nella regione orientale, dopo lo sviluppo di nuovi percorsi per i cavi in fibra ottica per l'infrastruttura delle comunicazioni", ha detto Dabaiba, annunciando il ripristino dei servizi dopo un blackout di oltre 36 ore. “Le squadre di manutenzione sono riuscite a riparare le parti del cavo sottomarino che collegano Libia e Italia”, ha detto la società di telecomunicazioni Libya postal telecommunication and technology holding company (Lptic), su Facebook, annunciando la riparazione del cavo che collega Tripoli a Mazara del Vallo. La stessa compagnia aveva dichiarato due giorni fa che l'interruzione del servizio era probabilmente dovuta ad una "operazione di sabotaggio". (Lit)