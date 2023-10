Scuola: Iannarelli (Fd'I Lazio), su dimensionamento istituti polemiche pretestuose da Pd

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In Consiglio regionale del Lazio "sulla scuola il Partito democratico non fa neanche lo sforzo di ascoltare l'Aula della Pisana: sono solo pretestuose e campate in aria le accuse sullo sullo stop alla mozione contro il dimensionamento scolastico". Lo afferma in una nota la consigliera di Fratelli d'Italia del Lazio, Chiara Iannarelli. "L'armonizzazione degli istituti scolastici, la ridefinizione dei dirigenti e dei direttori dei servizi amministrativi delle scuole, vincolante per la ricezione dei fondi del Pnrr, permetteranno di migliorare l'efficacia delle scuole stesse, con l'eliminazione delle cosiddette reggenze, a beneficio del diritto allo studio su tutti i territori e garantendo maggiori risorse che verranno reinvestiti nelle scuole stesse, come il ministro Valditara ha più volte già chiarito - spiega -. Ci auguriamo che in questa legislatura i temi centrali, come quelli educativi, non siano fatti di continuo oggetto di strumentalizzazione polemica: il vantaggio politico di pochi adulti non concorre sicuramente al bene reali dei ragazzi". (Com)