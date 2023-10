Legge Bilancio: Calenda, investire ogni euro disponibile su sanità

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"Agenzia Nova è un originale punto di vista nel racconto dei fatti e degli eventi, sempre però saldamente ancorati a valori fondamentali per la stampa" Carlo Calenda

Leader di Azione

19 luglio 2021

- La legge di Bilancio "è difficile perché stiamo rientrando da un periodo di deficit 'a la carte' dopo Covid e crisi energetica. A ciò si aggiungono tassi alti, inflazione e rallentamenti del ciclo economico. Sarebbe stato lo stesso per qualsiasi governo. Occorre avere l’onestà di ammetterlo. Dopodiché vanno fatte delle scelte. Azione non ha fatto liste della spesa infinite. Abbiamo chiesto una sola cosa: investite ogni euro disponibile sulla sanità. Fate questa scelta". Lo scrive su X (ex Twitter) il leader di Azione, Carlo Calenda. (Rin)