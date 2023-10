Usa: vice segretario all’Interno annuncia le dimissioni dall’incarico

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il vice segretario all’Interno degli Stati Uniti, Tommy Beaudreau, si dimetterà dal suo incarico alla fine di ottobre. Lo ha confermato il dipartimento in una nota. “L’impatto del suo lavoro è ben visibile sotto ogni aspetto della nostra attività: è stato un consigliere valido e un grande amico”, ha commentato la segretaria all’Interno, Deb Haaland. Beaudreau ha lavorato per il dipartimento sin dall’amministrazione di Barack Obama, ed è stato promosso all’incarico di vice segretario nel giugno del 2021. (Was)