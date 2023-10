Italia-Usa: Urso, estendere partnership industriale e commerciale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"La realtà di Agenzia Nova si è saputa imporre e radicare con crescente successo, conquistando autorevolezza e capacità di analisi non comuni" Adolfo Urso

Senatore e Presidente del Comitato Parlamentare per la Sicurezza della Repubblica

24 luglio 2021

- La partnership industriale e commerciale, già straordinaria tra i nostri Paesi, deve allargarsi sempre più al settore tecnologico, ai semiconduttori, al farmaceutico e all’economia digitale. Lo scrive su X il ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso. “Anche per questo abbiamo promosso norme per creare corsie preferenziali per le aziende straniere che vogliono investire sul nostro territorio. Collaboriamo in maniera ancora più significativa per mettere insieme idee e proposte, rafforzando i reciproci interessi e i rapporti economici tra Italia e Stati Uniti”, aggiunge. (Rin)