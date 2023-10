Lavoro: Cgil, da Calderone tante parole e niente fatti, serve confronto vero con soggetti rappresentativi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel suo intervento in occasione della presentazione della Relazione annuale 2022 dell'Inail, la ministra del Lavoro Marina Elvira Calderone, nel suo lungo intervento, “non ha trovato il tempo di dedicare un pensiero all'ultima strage di lavoratori che è accaduta a Brandizzo. Ciò ci stupisce molto". Ad affermarlo in una nota la segretaria confederale della Cgil, Francesca Re David. "Inoltre - aggiunge la dirigente sindacale - ci stupisce il fatto che nessuna parte della sua relazione abbia riguardato la situazione degli appalti e subappalti, che sono ormai, come risulta dai dati, le occasioni maggiormente foriere di infortuni gravi, gravissimi e mortali". "La ministra ha citato i molti, a suo dire, incontri che il governo avrebbe promosso con le parti sociali sulle tematiche di salute e sicurezza. Vogliamo ribadire a questo proposito - aggiunge la segretaria confederale - che si è trattato più che altro di audizioni, in cui un grande numero di soggetti, rappresentativi e non, hanno potuto esprimere solo delle opinioni, non trasformandosi mai questi tavoli in occasioni fattive che avessero come esito provvedimenti concreti per contrastare i preoccupanti fenomeni delle morti e degli infortuni". "Ribadiamo ancora una volta, come abbiamo fatto in tutte le occasioni, che ci vuole una strategia nazionale su salute e sicurezza sul lavoro, alla quale abbiamo offerto come contributo la nostra piattaforma unitaria. Prevenzione, formazione e cultura della sicurezza restano solo vuote parole se non sono seguite da fatti concreti. Anche per questo scenderemo in piazza il 7 ottobre", conclude Francesca Re David. (Rin)