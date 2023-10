Argentina: ministero Energia, autorizzate nuove esportazioni di gas verso il Cile

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Argentina ha autorizzato nuove esportazioni di gas verso il Cile per 400 mila metri cubi al giorno fino all'aprile 2024. Lo riferisce un comunicato del ministero dell'Energia di Buenos Aires. Si tratta "delle prime esportazione effettuate verso il Paese vicino dalla provincia di Salta in 13 anni". In questo modo, "l'Argentina ha compiuto un nuovo passo nel miglioramento del proprio bilancio energetico", si legge nella nota. (Abu)