Imprese: Coldiretti Lazio, auguri a nuova delegata regionale Giovani Camilla Petrucci

- Camilla Petrucci è la nuova delegata regionale di Coldiretti Lazio nell'esecutivo nazionale di Giovani Impresa. "E' con grande orgoglio che entro a far parte del nuovo esecutivo nazionale di Giovani Impresa Coldiretti. Mi occuperò con particolare attenzione anche al settore olivicolo per il quale ho ricevuto la delega", spiega Petrucci a margine dell'assemblea a Palazzo Rospigliosi a Roma, durante la quale il Enrico Parisi è stato nominato nuovo leader dei giovani imprenditori agricoli italiani. "La presenza dei giovani nel settore agricolo è fondamentale - sottolinea -. E lo dimostra il fatto che, in controtendenza, crescono solo i giovani agricoltori, che negli ultimi dieci anni sono aumentati dell'1 per cento, contro un crollo medio del 13 per cento dell'insieme delle imprese condotte da under 35, con punte del -20 per cento per il commercio all'ingrosso, -28 per cento per l'industria tessile, -25 per cento per il commercio al dettaglio, fino ad arrivare al -48 per cento per le telecomunicazioni. E' quanto emerge da una analisi della Coldiretti su dati del centro studi Divulga". (segue) (Com)