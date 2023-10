Scuola: Cgil Roma, con accorpamento istituti proseguono tagli da governo e Regione Lazio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Regione Lazio "ha respinto oggi un ordine del giorno dell'opposizione a firma della consigliera Eleonora Mattia del Pd attestante la richiesta di impegno da parte dell'ente a porre in essere iniziative per scongiurare l'accorpamento degli istituti scolastici nel Lazio, stante la norma sul dimensionamento introdotta nella legge di Bilancio 2022. La norma prevede per il prossimo anno scolastico una perdita per il Lazio di 37 direzioni sino ad arrivare a 53 complessivi nel triennio 2024-2027". Lo affermano in una nota il segretario generale della Cgil di Roma e del Lazio, Natale Di Cola, e Alessandro Tatarella, segretario generale della Flc Cgil di Roma e del Lazio. "La Regione Lazio dopo l'incontro con le organizzazioni sindacali di categoria - precisa Tatarella - conferma la linea di continuità col governo a suon di tagli alla rete scolastica nazionale e regionale. La misura colpirà gli organici già precari e in misura molto ridotta rispetto al fabbisogno formativo. Fare cassa sulle lavoratrici e lavoratori della scuola - aggiunge - un segnale negativo su un sistema già gravemente colpito da anni di politiche superficiali e poco lungimiranti, che non hanno affrontato le vere emergenze quali le classi pollaio, la sicurezza degli edifici, i trasporti e l'investimento nella didattica". (segue) (Com)