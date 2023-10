Ucraina: Tajani, sauditi svolgono ruolo importante, obiettivo di tutti è raggiungere la pace

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sul dossier della guerra in Ucraina l'Arabia Saudita ha svolto un ruolo importante con l'incontro di Gedda, che ha rappresentato una svolta perché vi hanno partecipato i rappresentanti della Repubblica popolare cinese: noi ammettiamo l'importanza particolare del ruolo che Pechino potrà svolgere per spingere la Russia verso un atteggiamento diverso, perché l'obiettivo di tutti è raggiungere la pace. Lo ha detto il ministro degli Esteri, Antonio Tajani, parlando nel corso di una conferenza stampa da Riad. "Una pace giusta che significa indipendenza e libertà dell'Ucraina, ma noi la pace la vogliamo raggiungere e il movimento che si è creato a Gedda può essere uno degli elementi forieri di risultati positivi. Ci vorrà tempo, ma non bisogna mai rinunciare alla via diplomatica, al dialogo e al confronto, coinvolgendo Paese in grado di influire nei confronti della Russia", ha aggiunto. (Res)