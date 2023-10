Energia: Tajani, Italia ha ambizione di diventare "hub" nel Mediterraneo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’Italia ha l’ambizione di diventare un grande "hub" energetico nel Mediterraneo. Lo ha detto in conferenza stampa da Riad il ministro degli Esteri, Antonio Tajani. “La questione delle materie prime energetiche non è una questione di secondo piano, anzi di primo piano”, ha detto il ministro. “Oggi ci siamo soffermati anche sulla questione dell’idrogeno”, ha proseguito Tajani commentando gli incontri durante la sua visita a Riad. “Ci confronteremo in maniera positiva. Sono soddisfatto di come stanno andando questi incontri, significa che per l’Italia c’è grande spazio”, ha concluso.(Res)