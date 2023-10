Sanità: Malan (Fd'I), da Schlein e Pd falsità su stanziamenti governo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Elly Schlein e il Pd evidentemente a corto di argomenti continuano a diffondere falsità sulla sanità, raccontando che il governo Meloni avrebbe tagliato la spesa sanitaria. Nulla di vero perché la spesa sanitaria grazie al centrodestra è aumentata di oltre 3,6 miliardi rispetto al 2022. Non solo. Il rapporto spesa sanitaria/Pil quest'anno è pari al 6,5 per cento, con una diminuzione minima pari allo 0,1 rispetto al 2022 ampiamente compensata dall'aumento del Pil. Insomma, altro che tagli: grazie al governo Meloni le risorse a disposizione della sanità aumentano. E tutto questo nonostante il disastro dei 140 miliardi buttati da Conte e Pd con il superbonus che estenderanno i loro effetti per altri quattro anni". Lo dichiara il presidente dei senatori di Fratelli d'Italia, Lucio Malan. (Rin)