Germania: copresidente Afd Chrupalla ricoverato a Ingolstadt

- Il copresidente del partito nazional-conservatore tedesco Alternativa per la Germania (Afd), Tino Chrupalla, è stato ricoverato in un ospedale di Ingolstadt a seguito di “un’aggressione” durante un comizio che stava tenendo nella stessa città. È quanto comunicato dalla stessa Afd, formazione di opposizione al Bundestag. Il partito ha aggiunto che lo stato di salute di Chrupalla è “ancora in fase di accertamento”. La polizia non ha fornito dettagli sull’accaduto, limitandosi a comunicare di essere intervenuta durante il comizio di Afd a Ingolstadt. Le forze dell’ordine stanno indagando sugli eventi, che rimangono da chiarire. Afd è classificata come sospetta organizzazione estremista di destra dall’Ufficio federale per la protezione della Costituzione (Bfv), l’agenzia di intelligence interna tedesca. (Geb)