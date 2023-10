Libia: governo Tripoli, Meloni ha invitato premier Dabaiba a vertice Italia-Africa a novembre

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha invitato il primo ministro del Governo di unità nazionale della Libia (Gun), Abdulhamid Dabaiba, a partecipare al prossimo vertice Italia-Africa si terrà il 5 e 6 novembre a Roma. È quanto emerso in occasione di un colloquio telefonico tra i due, secondo la Piattaforma informativa del Gun "Hakomitna" (Il nostro governo). I due hanno inoltre discusso del rafforzamento delle relazioni bilaterali e del coordinamento degli sforzi italiani a sostegno delle aree colpite dalle inondazioni nell’est del Paese e hanno convenuto di tenere un incontro a livello dei ministri dell’Interno per discutere della questione dei migranti. Secondo la piattaforma libica, Meloni ha espresso al premier Dabaiba la sua soddisfazione per la ripresa dei voli diretti tra Tripoli e Roma.(Lit)