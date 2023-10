Francia: comunità armena, "grave sbaglio" intervento von der Leyen a incontro Renaissance

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Consiglio nazionale dei coordinamenti delle organizzazioni armene di Francia reputa un "grave sbaglio" l'intervento della presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen previsto per il 7 ottobre a Bordeaux in occasione di un incontro di Renaissance, partito del presidente Emmanuel Macron. È quanto si legge in un comunicato diffuso dall'organizzazione, che denucnia "con la più grande fermezza" l'invito rivolto a von der Leyen. La presidente della Commissione europea ha "una pesante parte di responsabilità nell'attività di pulizia etnica realizzata contro gli armeni nel Nagorno Karabakh", si legge nel comunicato. (Frp)