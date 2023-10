© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Bisogna evitare un’ulteriore escalation tra Serbia e Kosovo. Questa la posizione del ministero degli Esteri della Germania, come si legge in un post sui social. "È importante che la Serbia riduca senza indugio le sue truppe al confine con il Kosovo. Insieme ai nostri partner siamo in contatto diretto con le parti coinvolte. Il processo politico deve continuare con urgenza", spiega la diplomazia di Berlino. (Geb)