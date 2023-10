Kosovo-Serbia: Kurti, attacco a Banjska parte del piano di Belgrado per annettere il nord

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’attacco nel villaggio di Banjska dello scorso 24 settembre faceva parte del piano della Serbia per annettere il nord del Kosovo. Lo ha scritto su X (ex Twitter) il premier kosovaro Albin Kurti, secondo cui l’obiettivo di Belgrado è “creare un corridoio verso la Serbia” al fine di “permettere la fornitura di armi e truppe”. “Sulla base dei documenti sequestrati, la polizia del Kosovo ha confermato che l’attacco terroristico (a Banjska) faceva parte del piano più ampio per annettere il nord del Kosovo attraverso un attacco coordinato su 37 posizioni distinte”, si legge nel messaggio di Kurti. (Alt)